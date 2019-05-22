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Пушков высмеял призыв Супрун «не терпеть» Россию в Совбезе ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова исполняющей обязанности главы минздрава Украины Ульяны Супрун о необходимости исключения России из Совета Безопасности ООН.

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Политик напомнил, что Супрун обвиняли на Украине в некомпетентности, что едва не стоило ей должности.

«Если уж она в здравоохранении некомпетентна, то в международном праве тем более. И плохо понимает, к чему призывает», — написал Пушков в своем Twitter.

Также парламентарий посоветовал ей заниматься здоровьем украинцев, а не Россию из Совбеза «исключать». В качестве аргумента сенатор указал, что 74% случаев заболевания корью в европейском регионе приходится на Украину.

«Русофобия для Супрун — алиби за бездарность», — подытожил политик.

Призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН прозвучал в Женеве во время ее выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«ООН не должна терпеть присутствие РФ в СБ, пока она не вернется к системе международного права, начиная с вывода войск… с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных», — заявила и.о. министра.

Чиновница также призвала крупные международные организации не принимать финансовую помощь от России.

В начале февраля Ульяну Супрун отстранили от работы главой минздрава Украины. Ей запретили исполнять обязанности после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Однако спустя неделю суд отменил свое решение.

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