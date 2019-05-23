Зеленский отказался вступать в диалог с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность вступления в диалог с Россией. Такое заявление он сделал в четверг, 23 мая, перед своим выступлением на форуме IFORUM 2019 в Киеве.

«Нет», — сказал он в ответ на вопросы корреспондента Общественного телевидения, будут ли переговоры с Россией.

Позже во время своего выступления Зеленский признал, что Россия опережает Украину по всем показателям, но при этом назвал Москву «агрессором», передает ТАСС.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сначала он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.

На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, и начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.