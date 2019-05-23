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Петицию за отставку Зеленского за сутки подписали свыше 30 тыс. человек

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Фото: ТAСС/ZUMA Wire/Serg Glovny
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Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала более 30 тыс. голосов. В соответствии с законодательством страны этого количества достаточно, чтобы документ был отправлен на рассмотрение украинскому лидеру.

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Согласно данным сайта на 17:50 мск, коллективное обращение подписали 31,7 тыс. человек при необходимых 25 тыс.

Петиция была опубликована 22 мая. Ее автор Максим Безрук утверждает, что Зеленский на самом деле не располагал поддержкой 73% избирателей, а просто консолидировал протест населения. Он считает, что новоизбранный президент, «пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, начал приписывать народной воле собственные прихоти».

Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко высказал мнение о том, что это всё происки изначальных противников Зеленского, так как столь быстрая смена взглядов не в духе поведения народа Украины.

«Я не думаю, что так быстро может возникнуть недовольство среди избирателей <…> Тем более, не было явных шагов, которые бы разочаровали часть электората. Даже если б были, украинцы такой народ, что семь раз подождет, а потом уже что-то сделает <…> Слишком мало времени прошло, чтобы сразу говорить — уходи», — заявил политолог в эфире НСН.

По мнению Жовниренко, новый президент Украины вряд ли так быстро покинет высший государственный пост, тем более что в стране нет отдельного закона об импичменте.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

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