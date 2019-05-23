В ДНР заявили о подготовке задержанными бойцами ВСУ диверсии

Группа украинских силовиков, которую задержали ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), планировала провести ряд диверсий, в том числе в отношении сотрудников миссии ОБСЕ. Об этом в четверг, 23 мая, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По словам представителя милиции, личности всех восьми задержанных диверсантов установлены, и они уже дают признательные показания. «С их слов нам стало известно, что на территории республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ», — цитирует Безсонова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что инициатива забросить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) исходила лично от командующего операцией объединенных сил Александра Сырского.

Накануне в самопровозглашенной республике заявили, что задержали группу украинских диверсантов, у которых были обнаружены документы ДНР, фальшивые форма и взрывчатка, напоминает RT.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев обвиняет Москву в сложившейся ситуации. Россия неоднократно указывала на абсурдность таких заявлений, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывая Киев к урегулированию ситуации в Донбассе.