Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка

Украинский президент Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

По его словам, он рассматривает вариант возвращения ему статутного капитала, для чего необходимо доказать, что капитал был. Коломойский уверен, что сделать это должен суд, для чего может потребоваться правительственная комиссия.

Как пишет «Интерфакс-Украина», он также предполагает, что после национализации в банке могли поменять правила учета капитала и сделать его отрицательным. Если будет признано, что национализация была произведена незаконно, необходимо восстановить его капитал в самом банке.

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль.

В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор его купли-продажи — недействительным. В мае 2019-го Коломойский вернулся на Украину.

Предприниматель ранее подал несколько исков к украинскому правительству с требованием «справедливой компенсации» в $2 млрд.