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Коломойский подготовит к выборам в раду новый политический проект

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик
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Бизнесмен Игорь Коломойский готовит к выборам в Верховную раду новый политический проект. По словам предпринимателя, он выступает консультантом создаваемого объединения.

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В интервью изданию «Украинская правда» олигарх рассказал, что в новый проект войдут, в частности, партия «Возрождение», часть парламентской фракции «Воля народа», партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам».

«После президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешными. <...> Поэтому требуется перезагрузка. Требуется объединение, более расширенное понимание идеологии», — отметил Коломойский.

На вопрос издания о том, кто может составить коалицию в новой раде, бизнесмен не исключил, что она будет сформирована из «двух или трех партий».

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Он набрал в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

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