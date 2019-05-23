Коломойский рассказал о своем последнем разговоре с Зеленским

Украинский олигарх Игорь Коломойский раскрыл детали разговора с Владимиром Зеленским после его победы на выборах президента Украины. Об этом бизнесмен рассказал в интервью «Украинской правде» в среду, 22 мая.

По его словам, он пожелал новоизбранному главе государства справиться с тяжелой ежедневной работой на этом посту.

«Очень высокая ответственность, поэтому пожелал (Зеленскому. — Ред.) удачи… Как говорят, вершина — это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело удерживать позиции», — уточнил предприниматель.

Он добавил, что представители «разных сегментов общества», с которыми он контактирует, желают новому украинскому лидеру удачи: они хотят, чтобы «свершилось чудо» и чтобы у него «всё получилось».

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль.

В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор его купли-продажи — недействительным. В мае 2019-го Коломойский вернулся на Украину.

Предприниматель ранее подал несколько исков к украинскому правительству с требованием «справедливой компенсации» в $2 млрд. Коломойского связывают с президентской кампанией Владимира Зеленского.