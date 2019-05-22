Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS

Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением. По словам бизнесмена, на встречу с политиком он не ездил из-за нежелания отвечать на вопросы журналистов.

«Сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. (...) И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить», — пояснил он «Украинской правде».

Бизнесмен при этом отметил, что смотрел инаугурацию Зеленского по телевизору. По его мнению, выступление нового главы государства было очень ярким.

Коломойский покинул страну в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль.

В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже — недействительным. В мае 2019-го Коломойский вернулся на Украину.

Бизнесмен ранее подал несколько исков к правительству Украины с требованием «справедливой компенсации» в $2 млрд. Коломойского связывают с президентской кампанией Владимира Зеленского.