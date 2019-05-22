Прямой эфир
Сюжет:

Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением. По словам бизнесмена, на встречу с политиком он не ездил из-за нежелания отвечать на вопросы журналистов.

С пламенным «Приватом»: для чего Коломойский вернулся на Украину
Сможет ли олигарх контролировать президента Зеленского

«Сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. (...) И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить», — пояснил он «Украинской правде».

Бизнесмен при этом отметил, что смотрел инаугурацию Зеленского по телевизору. По его мнению, выступление нового главы государства было очень ярким.

Коломойский покинул страну в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам бизнесмен был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль.

В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже — недействительным. В мае 2019-го Коломойский вернулся на Украину.

Бизнесмен ранее подал несколько исков к правительству Украины с требованием «справедливой компенсации» в $2 млрд. Коломойского связывают с президентской кампанией Владимира Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коломойский вернулся на Украину
Коломойский порассуждал о будущем Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017