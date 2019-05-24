В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

Руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией. По его словам, они необходимы, если страна хочет мира.

«Если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — подчеркнул 24 мая чиновник в эфире телеканала «1+1». Вопрос о датах и условиях возможных переговоров с Москвой остается открытым, добавил он.

По мнению Богдана, ситуацию на востоке Украины возможно урегулировать мирным путем. «Это тяжелый путь, но думаю, что именно этим путем нужно идти», — сказал Богдан.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность вступления в диалог с Россией.

Инаугурация политика состоялась 20 мая. На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Позже Зеленский заявил, что хочет провести не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией. По его словам, новой власти важно слышать мнение каждого человека.