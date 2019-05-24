Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский. Соответствующее мнение она высказала в четверг, 23 мая, в эфире телеканала «1+1».

«Сегодня нам надо не говорить о референдумах — они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы Россия реально пошла на переговоры о мирном процессе», — заявила лидер «Батькивщины».

Она уточнила, что Украине нужно укрепить свою армию, а также убедить мировое сообщество усилить санкции в отношении РФ, чтобы Москва незамедлительно «села за стол переговоров».

По словам Тимошенко, в ситуации, сложившейся на сегодняшний день на востоке Украины, всеобщее голосование — не самая лучшая идея для решения военного конфликта.

«Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации», — цитирует украинского политика ТАСС.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе.

На следующий день глава его администрации Андрей Богдан заявил, что президент намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, и начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.