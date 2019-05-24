Сериал «Слуга народа» с Зеленским в роли президента недоступен на YouTube

Украинский телесериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил ранее актер, а ныне президент Украины Владимир Зеленский, стал недоступен на YouTube.

Как рассказал в интервью газете «Ведомости» digital-директор «Студии 95» — правообладателя сериала — Сергей Пушкин, это временная мера. По его словам, сериал будет доступен снова, когда разрешатся юридические вопросы.

О каких вопросах в данном случае идет речь, Пушкин уточнять не стал. «Слуга народа» доступен на сайте украинского телеканала «1+1», отмечает газета.

Перед тем как Зеленского избрали главой государства, он был известен аудитории по игре в КВН в составе команды «95-й квартал». Впоследствии он стал совладельцем творческой студии «Квартал 95», где выступал в роли актера, продюсера, режиссера-постановщика и ведущего. Он запомнился зрителям по множеству ролей в кино и сериалах.

«Слуга народа» вышел на экраны в 2015 году. Он рассказывает о школьном учителе Василии Голобородько (его играет Зеленский), который стал звездой интернета после того, как ученики выложили в Сеть видео с его участием. На фоне этой популярности Голобородько избирают президентом Украины.

Сериал стал самым успешным украинским телевизионным проектом осенью 2015 года.