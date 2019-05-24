Тихая линия: после инаугурации Зеленского ВСУ стали меньше стрелять

С момента инаугурации президента Владимира Зеленского на линии соприкосновения уменьшилось количество обстрелов и провокаций, а также почти не используются тяжелые вооружения. Об этом «Известиям» заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на данный момент риск эскалации значительно снизился, однако развитие ситуации будет зависеть от того, насколько Зеленский готов следовать своим обещаниям и вести переговоры с Донбассом. В ЛНР «Известиям» пояснили, что одних слов украинского лидера недостаточно для снятия напряженности. В Донбассе от Владимира Зеленского ждут указа о прекращении огня. В Верховной раде также уверены, что новому президенту пора переходить от слов к делу.

В инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что считает прекращение войны на юго-востоке Украины своей первоочередной целью. В Донбассе «Известиям» рассказали, что за последние несколько дней количество и интенсивность обстрелов на линии соприкосновения снизились, а тяжелое вооружение почти не применяется. По словам Эдуарда Басурина, затишье может оказаться временным, поскольку до сих пор непонятно, как будут развиваться события в Киеве. Он отметил, что тот же спикер Верховной рады Андрей Парубий «чуть ли не на майдан призывает выходить и жечь покрышки» для противодействия новому президенту.

— Мы фиксируем уменьшение количества обстрелов со стороны ВСУ. Произошло уменьшение числа нарушений и применения тяжелого вооружения. Риск эскалации сейчас ниже, но надо смотреть на ситуацию в Киеве: какую в итоге позицию займет Зеленский и его окружение. Заявления — это одно, но мы ждем от него действий. Хотя в целом обстановка сейчас стала спокойнее, — сказал Басурин «Известиям».

В ЛНР также отметили, что ждут от нового руководства Украины реальных действий, поскольку временное относительное затишье нельзя воспринимать как изменение ситуации. Кроме того, советник главы республики, официальный представитель ЛНР в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник напомнил, что 22 мая не состоялось очередное заседание контактной группы в Минске, поскольку Киев не успел назначить полномочных представителей для переговоров.

— На сегодняшний день есть заявления, но полное отсутствие шагов. Ситуация на линии соприкосновения существенно не изменилась, поскольку нет указа о прекращении огня, отводе войск и полной реализации режима перемирия. Можно, конечно, взять статистику обстрелов: если последние недели сообщалось о 9–10 обстрелах, то сейчас цифра снизилась плюс-минус до пяти в день. Чтобы говорить о качественных изменениях, необходимо распоряжение со стороны Киева о прекращении огня, — заявил он «Известиям».

По словам Родиона Мирошника, в Донбассе ожидают, что Украина назначит «адекватных переговорщиков, после чего можно будет начать процесс реального диалога».

В Верховной раде в беседе с «Известиями» подчеркнули, что Владимиру Зеленскому стоит как можно скорее приступить к реализации обещаний, начиная с прекращения конфликта в Донбассе. Так, депутат Татьяна Бахтеева рассказала, что большая часть украинского общества надеется на мирное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины при новом президенте. По ее мнению, для этого официальному Киеву необходимо пойти на диалог с Донбассом.

Тот факт, что Москва не реагирует на отдельные выпады, которые звучат из уст Владимира Зеленского и его команды, говорит о том, что Россия надеется на нормализацию отношений и ситуации в Донбассе, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Но без решения властей Украины об установлении контактов с ДНР и ЛНР к лучшему ничего не изменится, — заверил российский политик.

Между тем от Владимира Зеленского и его представителей продолжают поступать противоречивые сигналы. Новое руководство в Киеве по-прежнему не может определиться, с кем и в каком формате собирается вести переговоры об урегулировании конфликта на юго-востоке страны. Президент уже успел заявить, что намерен напрямую говорить с Россией, а не с ДНР и ЛНР. Однако потом сказал, что прямых переговоров с Москвой не планируется.