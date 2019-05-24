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Зеленский настаивает на выборах в раду по открытым спискам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на выборах в Верховную раду по открытым спискам, заявил его советник Руслан Стефанчук. Он отметил, что это «принципиальная позиция» главы государства.

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«Это дает возможность гражданам <…> более четко и детально ознакомиться с теми людьми от партий. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте украинского лидера.

Стефанчук рассказал, что в ходе недавней встречи лидеров фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским парламентарии признали невозможность быстро перейти к системе «открытых списков», поэтому было согласовано компромиссное решение об отмене мажоритарной системы и уменьшении проходного барьера до 3%.

Советник главы государства и его представитель в Верховной раде выразил надежду на то, что партии дадут гражданам возможность ознакомиться со своими списками и повлиять на выбор кандидатов на депутатский мандат настолько, насколько это позволяет законодательство.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Он набрал в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

24 мая стало известно, что более 60 народных депутатов обжаловали указ президента о роспуске рады в Конституционном суде, назвав данное решение главы государства неконституционным.

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