В Нацбанке Украины подсчитали убытки от роспуска рады

Роспуск Верховной рады обойдется украинцам в несколько сотен миллионов долларов, написал в Facebook первый заместитель главы совета Нацбанка Украины (НБУ) Тимофей Милованов.

По его мнению, в ближайшие два года экономику страны ждет непростой период, поэтому сегодня для Киева как никогда важны структурные реформы, программа Международного валютного фонда (МВФ) и макроэкономическая стабильность.

«<…> роспуск обойдется налогоплательщикам в $300–400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», — отметил Милованов в комментарии под своим постом от 24 мая.

Замглавы совета НБУ не исключил также роста протестных настроений в украинском обществе на фоне стагнации на рынке труда, отсутствия инвестиций в экономику и новых технологий. Ослабить народную «злость против президента и правительства» можно будет лишь с помощью «посадки старой власти», считает Милованов.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Он набрал в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

24 мая стало известно, что более 60 народных депутатов обжаловали указ президента о роспуске рады в Конституционном суде, назвав данное решение главы государства «неконституционным».