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Указ Зеленского о роспуске рады обжаловали в Конституционном суде

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Фото: РИА Новости
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады обжаловали в Конституционном суде. Об этом сообщил в пятницу, 24 мая, депутат от фракции большинства «Народный фронт» Андрей Тетерук.

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По его словам, группа из 62 нардепов подала представление в Конституционный суд Украины «с обжалованием неконституционного указа президента о роспуске Верховной рады», передает «РИА Новости».

23 мая вступил в силу указ Зеленского о роспуске Верховной рады 21 июля. Правительству Украины поручено обеспечить финансирование предстоящих выборов в парламент.

20 мая Зеленский вступил в должность главы государства. В своей речи после церемонии инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий.

Президент Украины пояснил, что основаниями для досрочных парламентских выборов стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции. По его словам, уровень доверия украинцев к парламенту сейчас составляет 4%

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