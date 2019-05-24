Первый вице-спикер рады призвала держать партию Зеленского в меньшинстве

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского не должна получить большинство мест в новом парламенте. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, если партия бывшего президента Украины Петра Порошенко наберет в парламенте большинство, то действующий президент окажется в меньшинстве. «За это надо побороться», — сказала она на форуме «Солидарное дело общин», передает 24 мая ТАСС.

Первые заявления Зеленского Геращенко также раскритиковала. Ей было «очень обидно», так как в речи главы государства не было упоминания «революции достоинства», «российской агрессии», Евросоюза и НАТО, призналась первый вице-спикер.

По ее словам, Зеленский относится к парламенту страны хуже всех предшественников. «Никогда такого не было, чтобы президент презирал институт парламентаризма», — подчеркнула Геращенко.

Накануне вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады 21 июля. Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на этот же день.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сначала он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.