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Зеленскому подарили руководство для начинающего политика

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Фото: РИА Новости
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Представители издательства «Книголав» подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому детскую книгу «Политика для начинающих». Действие происходило на фестивале «Книжный арсенал» в Киеве.

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Украинский лидер с юмором воспринял символичный подарок и принял его с улыбкой, отмечает «Обозреватель».

Книга «Политика для начинающих» была издана на украинском в 2019 году в переводе с английского. В аннотации сказано, что книга в понятной форме расскажет юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и т. д.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сначала он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.

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