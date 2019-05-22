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Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

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Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах. В среду, 22 мая, Зеленский написал в Facebook, что «старые политики» специально «провалили законопроект об изменении избирательного законодательства».

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«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются», — отметил Зеленский.

Президент Украины выразил надежду на то, что даже в мажоритарных округах избиратели отдадут свои голоса за «новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле».

Очередные выборы в украинский парламент должны были состояться в октябре этого года. 21 мая Зеленский, вступивший днем ранее в должность президента, подписал указ о досрочном прекращении полномочий рады. Внеочередные выборы он назначил на 21 июля.

В предложенном Зеленским проекте закона предлагается провести досрочные выборы в парламент только по партийным спискам, а также снизить проходной барьер для партий с 5 до 3%. Верховная рада отказалась поддержать предложенные поправки.

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