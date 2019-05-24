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Администрация Зеленского обвинила депутатов рады в обмане президента

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство. В качестве доказательства он пообещал опубликовать запись этих переговоров.

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«Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций, которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1».

Богдан также отметил, что это стало неожиданным уроком, который они изучили.

«Думаю, что «мажоритарка» им не поможет, и партия «Слуга народа» покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах», — добавил политик.

22 мая Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов. В документе предлагалось провести досрочные выборы в парламент только по партийным спискам, а также снизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.

Зеленский считает, что «старые политики» специально провалили законопроект об изменении избирательного законодательства, так как только существующая выборная система дает им шанс продлить политическую жизнь.

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