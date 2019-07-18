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Путин и Зеленский обсуждали обмен заключенными в формате «всех на всех»

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о формате обмена задержанными россиянами и украинцами, о котором президент России Владимир Путин говорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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«Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная форма «всех на всех», — сказал Песков в четверг, 18 июля.

При этом, по его словам, «делалась оговорка, что упоминания слова «всех» у российской и украинской сторон разные в некоторых аспектах». Прийти к взаимопониманию в этом вопросе помогут эксперты, отметил Песков.

«Это различия в людях, которых считают «всеми». В Киеве считают одних, в Москве — других», — пояснил он, добавив, что ведет речь «не о персоналиях, а о принципах».

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся 11 июля. Лидеры стран обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

17 июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев, задержанных на территории РФ, и россиян, находящихся в заключении на Украине.

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