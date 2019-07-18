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Зеленский назвал условие для восстановления диалога Украины и России

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков.

Также Зеленский отметил, что поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех», однако возвращение моряков должно предшествовать этому. Глава Украины заявил, что это может стать хорошим шагом для того, чтобы прекратить войну, цитирует «РИА Новости» видео Зеленского на его канале YouTube.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. 9 июля стало известно, что ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении моряков. Арестованным предъявлено окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой.

17 июля Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок их ареста.

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