Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе, сообщил представитель ОБСЕ в минской группе Мартин Сайдик в среду, 17 июля.

«ТКГ (трехстронняя контактная группа. — Ред.) подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00 часов 01 минуту по киевскому времени», — заявил он по итогам встречи в белорусской столице.

Как рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов, заявление о перемирии включает в себя также дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня. Состоявшееся заседание он назвал одним из самых результативных за последнее время, пишет «РИА Новости».

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы по окончании встречи также поспешил заявить о приверженности властей Украины согласованному перемирию.

Помимо прочего стороны договорились об обмене пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Как пояснила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова, речь идет о подтвержденных лицах. Так, на территории Украины удерживается 101 человек, на территории ДНР — 50 человек.

16 июля сообщалось, что украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Инцидент произошел дважды за неделю во время использования военнослужащими 35-й бригады ВСУ установки разминирования «УР-77».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подгруппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.