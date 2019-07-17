ДНР просит международные структуры проверить данные о тайной украинской тюрьме

Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова призвала мировое сообщество обратить внимание на информацию о тайной украинской тюрьме в аэропорту Мариуполя.

Как рассказала в среду, 17 июля, уполномоченный по правам человека, власти ДНР уже обратились в международные организации за помощью в поиске доказательств существования секретного учреждения.

«На данный момент мы аккумулируем информацию <…> о тайной тюрьме, ставим в известность международные организации, в частности, МККК (Международный комитет Красного креста. — Ред.), ведомство ООН по правам человека», — цитирует «РИА Новости» Морозову.

По словам омбудсмена, как только удастся собрать достаточное количество доказательств существования такого учреждения и нарушений прав человека, этот вопрос будет вынесен на обсуждение не только в рамках контактной группы, но на уровне международных организаций.

Ранее в тот же день появилась информация о том, что журналисты обнаружили новые документальные доказательства существования в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы, которая принадлежала карательному батальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ). О наличии такого учреждения журналистам рассказали бывшие узники и сотрудники тюрьмы.

Кроме того, факт существования закрытого учреждения подтвердила Мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ). По их данным, с 2014 по 2016 год на территории аэропорта Мариуполя было зафиксировано не менее 16 случаев произвольного задержания людей, которых потом держали в секретной тюрьме от нескольких часов до месяца. По данным проводивших расследование журналистов, данное учреждение существовало как минимум до конца прошлого года, пишет «Газета.ру».

25 марта на пресс-конференции в Москве экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о тайных тюрьмах службы в Донбассе. По его словам, одна из таких расположена на первом этаже левого крыла терминала мариупольского аэропорта. Через нее летом и осенью 2014 года прошли более 300 человек, два человека умерли за это время.

26 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками СБУ на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.