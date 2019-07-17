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Суд продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, на три месяца продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

Ранее в ходе заседания было оглашено решение продлить арест 13 морякам, сообщает телеканал «Звезда».

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В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом по обмену украинских моряков не ведутся.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. 9 июля стало известно, что ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении моряков. Арестованным предъявлено окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой.

В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня постановил, что Россия должна освободить моряков и передать Киеву три конфискованных судна. В Москве настаивают, что полномочия трибунала не распространяются на данную ситуацию.

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