Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Я отвечал уже, нет, не ведутся», — сказал чиновник в среду, 17 июля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила о готовности России освободить моряков, если Украина пообещает обеспечить их участие в уголовном процессе. Соответствующая нота Киеву была направлена.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

К настоящему моменту ФСБ завершила расследование уголовного дела в их отношении. Арестованным предъявлено окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 13 морякам из 24. В СИЗО они останутся до 24 октября.