Киев выразил намерение срочно подготовить обмен пленными в Донбассе

Киев намерен в кратчайшие сроки провести подготовку к новому обмену пленными в Донбассе по формуле «69 на 208 человек». Об этом в среду, 17 июля, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонида Кучмы Дарья Oлифер по итогам очередного заседания в Минске.

«В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона», — написала она в Facebook.

По словам Oлифер, на заседании стороны договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух направлениях: «юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц».

Ранее 17 июля самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех».

В начале июля сообщалось, что Украина не возражает против обмена пленными в Донбассе в формате «всех установленных на всех установленных». При этом в Киеве предложили ускорить этот процесс пошаговым выполнением формулы и продолжением процесса установки всех удерживаемых лиц.