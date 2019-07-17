Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.

По ее словам, которые приводит «РИА Новости», украинская сторона запросила для подготовки списка до шести недель, после чего контактная группа по Донбассу назначит дату обмена.

Как пояснила омбудсмен, на данный момент Донецк запрашивает 101 человека, а Киев — 50 человек, находящихся на территории ДНР.

В начале июля сообщалось, что Украина не возражает против обмена пленными в Донбассе в формате «всех установленных на всех установленных». При этом в Киеве предложили ускорить этот процесс пошаговым выполнением формулы и продолжением процесса установки всех удерживаемых лиц.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).