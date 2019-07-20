Мужчина с гранатой задержан у здания рады в Киеве

Сотрудники киевской полиции задержали жителя Полтавской области (Украина) у здания Верховной рады, так как во время проверки обнаружили у него гранату и запал. Об этом сообщило столичное управление Нацполиции страны.

По предварительным данным, во время патрулирования полицейские увидели мужчину, который вел себя подозрительно. Было решено проверить его документы, но в результате у него обнаружили гранату и запал, пишет «РИА Новости».

Боеприпас был изъят, он отправится на экспертизу. Мужчина был доставлен в территориальное управление полиции, сейчас с ним работают следователи. Отмечается, что задержанный находился в розыске за дезертирство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 июля ветеран вооруженного конфликта на востоке Украины (так называемая АТО) угрожал взорвать гранатой пятерых детей. Инцидент произошел в селе Слобода Киевской области.