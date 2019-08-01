На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Колтунович заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу. Об этом он сказал в четверг, 1 августа, в интервью телеканалу NewsOne.

«Каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьезно, то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу, но никак не на серьезный парламент», — сказал он.

Колтунович отметил, что депутатам рады уже следует начинать непосредственно выполнять свою работу. По его словам, на Украине нет проблем, которые было бы невозможно решить.

«Но необходимо ими заниматься и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно», — добавил политик.

29 июня сообщалось, что более 200 будущих депутатов рады от партии «Слуга народа» начали проходить обучение в Трускавце. Как говорится в сообщении политического объединения на странице в Facebook, будущие парламентарии уже усвоили построение личной стратегии и тему публичной политики, а также прошли интенсив по макроэкономике. Обучение продлится до 4 августа.

Досрочные выборы в раду состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» набрала 43,16%. За ней следует «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов. Третье место заработала «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,18%). Далее идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).