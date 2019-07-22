Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Команда президента Украины Владимира Зеленского приняла решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти. Об этом сайту Страна.ua сообщил источник в офисе главы государства в понедельник, 22 июля.

По данным портала, голосование может состояться в максимально краткие сроки. В настоящее время в администрации украинского лидера «обсуждается юридическое обоснование этого шага».

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. Центральная избирательная комиссия страны признала голосование состоявшимся. После обработки 85% электронных протоколов лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа» (42,93%). В Верховную раду также проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,93%), «Евросолидарность» (8,29%), «Батькивщина» (8,14%) и «Голос» (6,03%).