Прямой эфир

МИД России назвал парламентские выборы на Украине «голосованием надежды»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оценивать новые власти Украины предстоит по их практическим делам, а не по итогам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись там накануне, заявили в Министерстве иностранных дел России в понедельник, 22 июля.

Рада верховного: Зеленскому удалось взять парламент под контроль
Победа «Слуги народа» дает украинскому лидеру возможность выполнить предвыборные обещания

В ведомстве отметили, что окончательные выводы о «чистоте» голосования можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе ОБСЕ. Вместе с там обратили внимание на то, что в этот раз «националистические силы» не получили поддержки украинцев в ходе выборов, в частности, в парламент страны не прошли представители праворадикальной партии «Свобода» и других подобных ей организаций.

«Всё это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование голосованием надежды»», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В российском МИДе выразили надежду на то, что новый состав украинского парламента мудро и в мирных целях использует кредит доверия со стороны граждан. При этом в Москве напомнили, что запрет Киевом открытия избирательных участков на территории РФ лишил около 3 млн украинцев возможности проголосовать.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. Центральная избирательная комиссия страны признала голосование состоявшимся. После обработки 75,22% электронных протоколов лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа» (42,76%). В Верховную раду также проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13%), «Евросолидарность» (8,36%), «Батькивщина» (8,07%) и «Голос» (6,14%).

В июле глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что Киев не пригласил российских парламентариев наблюдать за выборами в Верховную раду.

12 июля стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не стала регистрировать 17 официальных наблюдателей-россиян в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая следила за ходом голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ОБСЕ выразили озабоченность безопасностью журналистов на Украине
ЦИК признала выборы в Верховную раду состоявшимися

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017