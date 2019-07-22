МИД России назвал парламентские выборы на Украине «голосованием надежды»

Оценивать новые власти Украины предстоит по их практическим делам, а не по итогам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись там накануне, заявили в Министерстве иностранных дел России в понедельник, 22 июля.

В ведомстве отметили, что окончательные выводы о «чистоте» голосования можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе ОБСЕ. Вместе с там обратили внимание на то, что в этот раз «националистические силы» не получили поддержки украинцев в ходе выборов, в частности, в парламент страны не прошли представители праворадикальной партии «Свобода» и других подобных ей организаций.

«Всё это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование голосованием надежды»», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В российском МИДе выразили надежду на то, что новый состав украинского парламента мудро и в мирных целях использует кредит доверия со стороны граждан. При этом в Москве напомнили, что запрет Киевом открытия избирательных участков на территории РФ лишил около 3 млн украинцев возможности проголосовать.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. Центральная избирательная комиссия страны признала голосование состоявшимся. После обработки 75,22% электронных протоколов лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа» (42,76%). В Верховную раду также проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13%), «Евросолидарность» (8,36%), «Батькивщина» (8,07%) и «Голос» (6,14%).

В июле глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что Киев не пригласил российских парламентариев наблюдать за выборами в Верховную раду.

12 июля стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не стала регистрировать 17 официальных наблюдателей-россиян в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая следила за ходом голосования.