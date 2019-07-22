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Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Партия президента Украины «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,76% голосов после обработки 75,22% электронных протоколов в понедельник, 22 июля.

Согласно данным ЦИК, в украинский парламент проходят также «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 13%, «Евросолидарность» — 8,36%, «Батькивщина» — 8,07% и «Голос» — 6,14%, передает «Интерфакс».

Ранее в понедельник лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заверил, что после победы президентской партии на выборах в Верховную раду на Украине не произойдет узурпации власти.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля.

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