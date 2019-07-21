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Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», согласно данным экзитпола, лидирует на выборах в Верховную раду с 44,71% голосов.

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Всего в украинский парламент по партийным спискам проходят пять партий, в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,24%), «Европейская солидарность» (8,54%), ВО «Батькивщина» (7,56%) и партия «Голос» (5,94%), передает «Интерфакс».

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в партии довольны результатом выборов. Лидер партии считает, что Украина изменится и сможет вернуться на путь к миру.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».

Ранее в воскресенье Зеленский заявил, что в коалиции в Верховной раде не хочет видеть «старую власть». Об этом президент Украины рассказал в воскресенье, 21 июля, после голосования на избирательном участке.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины.

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