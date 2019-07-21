Зеленский отказался от коалиции со «старой властью» в новой раде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в коалиции в Верховной раде не хочет видеть «старую власть». Об этом он рассказал в воскресенье, 21 июля, после голосования на избирательном участке по внеочередным выборам в парламент страны.

«Я хочу, чтобы были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции», — цитирует его ТАСС.

Украинский лидер подчеркнул, что рассчитывает на честный и справедливый результат голосования.

Ранее 21 июля Зеленский рассказал, что проводит консультации с людьми, которых видит на посту премьер-министра страны. По его словам, он рассматривает кандидатуры профессиональных экономистов, которые не имеют политического прошлого.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

18 июля опрос населения показал рост популярности партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Рейтинг его политического блока составил 50%.