Прямой эфир
Сюжет:

Спикер рады Парубий забыл взять паспорт на избирательный участок

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий не смог принять участие в голосовании на избирательном участке по месту своей регистрации, поскольку забыл паспорт. Об этом сообщил телеканал Эспресо TV в воскресенье, 21 июля.

Разрешите воротиться: после выборов рады русский восстановят в правах
Новая власть в Киеве скорректирует закон о государственном языке

Отмечается, что, обнаружив отсутствие при себе документа, Парубий попросил его принести. После, получив документ, он проголосовал.

Ранее ЦИК Украины сообщила, что явка на внеочередных выборах в раду составила 13,61% по состоянию на 12:00 мск.

Досрочные выборы в парламент Украины начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах страны. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

Ранее, 18 июля, опрос населения показал рост популярности партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Рейтинг его политического блока составил 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Председатель участковой избирательной комиссии в Киеве пришел на работу пьяным
На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017