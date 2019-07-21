Спикер рады Парубий забыл взять паспорт на избирательный участок

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий не смог принять участие в голосовании на избирательном участке по месту своей регистрации, поскольку забыл паспорт. Об этом сообщил телеканал Эспресо TV в воскресенье, 21 июля.

Отмечается, что, обнаружив отсутствие при себе документа, Парубий попросил его принести. После, получив документ, он проголосовал.

Ранее ЦИК Украины сообщила, что явка на внеочередных выборах в раду составила 13,61% по состоянию на 12:00 мск.

Досрочные выборы в парламент Украины начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах страны. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

Ранее, 18 июля, опрос населения показал рост популярности партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Рейтинг его политического блока составил 50%.