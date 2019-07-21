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Украинская полиция получила более 600 сообщений о нарушениях на выборах в Раду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Полиция Украины по состоянию на 12:00 мск получила 606 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Верховную раду. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщается на странице МВД Украины в Facebook. Возбуждено 10 уголовных дел.

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«По состоянию на 12:00 в полицию поступило 606 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом… В течение суток органами полиции составлено пять административных протоколов, по семи фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований», — указано в сообщении.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

18 июля опрос населения показал рост популярности партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Рейтинг его политического блока составил 50%.

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