Зеленский назвал необходимые качества будущего премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что проводит консультации с людьми, которых видит на посту премьер-министра страны. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает «Интерфакс».

По словам украинского лидера, он рассматривает кандидатуры профессиональных экономистов, которые не имеют политического прошлого.

«Премьер-министр <…> должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский добавил, что в коалиции Верховной рады хочет видеть «только новые лица».

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

18 июля опрос населения показал рост популярности партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Рейтинг его политического блока составил 50%.