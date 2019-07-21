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На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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На избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины на внеочередных выборах в Верховную раду вместо положенного сейфа использовали кухонную кастрюлю, опечатанную и обмотанную резинкой. Об этом написало издание Lenta.ua в воскресенье, 21 июля.

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Отмечается, что впоследствии руководство участка принесло настоящий сейф. О содержимом сейфа и кастрюли не сообщается.

Ранее в этот же день глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что 27 участковых избирательных комиссий в стране открылись с нарушениями.

«Из 29885 участковых избирательных комиссий 27 открылись с нарушениями срока», — приводит ее слова ТАСС.

Слипачук добавила, что в настоящий момент работают все избиркомы.

Также сообщалось, что на выборах в украинский парламент проголосовала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

Ранее, 18 июля, опрос населения показал рост популярности партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Рейтинг его политического блока составил 50%.

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