Прямой эфир

ЦИК Украины заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в раду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду. Об этом заявил замглавы ЦИК Олег Конопольский.

Рады чего: Госдума не проследит за парламентскими выборами на Украине
Киев не стал приглашать российских законодателей для наблюдения за ходом голосования 21 июля

«Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что полиция Украины по состоянию на 12:00 мск воскресенья получила 606 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Верховную раду. Возбуждено 10 уголовных дел.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский отказался от коалиции со «старой властью» в новой раде
Явка на выборах в раду Украины составила 13,61% к 12:00

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017