ЦИК Украины заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в раду

Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат выборов в Верховную раду. Об этом заявил замглавы ЦИК Олег Конопольский.

«Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что полиция Украины по состоянию на 12:00 мск воскресенья получила 606 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Верховную раду. Возбуждено 10 уголовных дел.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.