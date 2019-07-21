Явка на выборах в раду Украины составила 13,61% к 12:00

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду Украины по данным 5 из 199 округов составила 13,61% по состоянию на 12:00 мск. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ЦИК Украины в воскресенье, 21 июля.

Ранее в этот же день сообщалось, что в голосовании приняла участие лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она призвала соотечественников сделать выбор не на основе своих эмоций, а «выбор всем сердцем и умом, для того чтобы у Украины возник шанс».

Также Национальная полиция Украины заявляла, что накануне выборов в так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация, зафиксировано более 866 нарушений, связанных с незаконной агитацией, подкупом избирателей и подделкой документов.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.