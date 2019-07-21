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Тимошенко проголосовала на выборах в Верховную раду Украины

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 21 июля.

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«Хочу призвать всех, кто меня сейчас слышит, сегодня у каждого в руках судьба Украины, надо просто взять паспорт, встать и прийти на участок и сделать не эмоциональный выбор, а сделать выбор всем сердцем и умом, для того чтобы у Украины возник шанс <…>. Думаю, что на этот раз Украина сможет встать на ноги», — заявила украинский политик.

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

Ранее 21 июля сообщалось, что полиция Украины зафиксировала 866 сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны.

18 июля опрос населения показал рост популярности партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Рейтинг его политического блока составил 50%

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