В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами в раду

В посольстве Индии испортили бюллетени для голосования на внеочередных выборах депутатов Верховной рады. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает украинское издание «Левый берег» со ссылкой на письмо МИДа.

Судя по сообщению, избирательным участкам были по ошибке переданы печати, которые использовались на выборах президента Украины. В МИДе отметили, что сложившаяся ситуация грозит срывом голосования 21 июля в Индии.

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 36,5% опрошенных социологами украинцев. Главным претендентом на кресло председателя парламента от данной политической организации является ее глава Дмитрий Разумков.

Также украинцы готовы поддержать «Оппозиционную платформу — За жизнь» (7,2%) и «Европейскую солидарность» — 5,5%. Шансы попасть в парламент есть также у партий «Батькивщина» и «Сила и честь» (4 и 3,6% соответственно).