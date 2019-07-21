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Полиция зафиксировала 866 нарушений накануне выборов в Верховную раду Украины

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Национальная полиция Украины получила 866 сообщений о нарушениях во время «дня тишины» накануне внеочередных выборов в Верховную раду Украины, которые проходят в воскресенье, 21 июля. Об этом заявил глава украинского ведомства Сергей Князев.

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«За вчерашний день (субботу, 20 июля. — Ред.) поступило 866 заявлений и сообщений, из которых 711 — незаконная агитация, 39 — подкуп избирателей, 14 — конфликты, 3 — кражи и 3 — подделка документов. Открыто 20 уголовных производств за вчерашние сутки», — цитирует Князева агентство «РИА Новости».

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

Ранее 18 июля опрос населения показал рост популярности партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Рейтинг его политического блока составил 50%

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