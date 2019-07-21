Полиция зафиксировала 866 нарушений накануне выборов в Верховную раду Украины

Национальная полиция Украины получила 866 сообщений о нарушениях во время «дня тишины» накануне внеочередных выборов в Верховную раду Украины, которые проходят в воскресенье, 21 июля. Об этом заявил глава украинского ведомства Сергей Князев.

«За вчерашний день (субботу, 20 июля. — Ред.) поступило 866 заявлений и сообщений, из которых 711 — незаконная агитация, 39 — подкуп избирателей, 14 — конфликты, 3 — кражи и 3 — подделка документов. Открыто 20 уголовных производств за вчерашние сутки», — цитирует Князева агентство «РИА Новости».

Досрочные выборы в Верховную раду начались утром в воскресенье, 21 июля, в 199 округах Украины. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвуют 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.

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