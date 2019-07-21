В Донецкой области зафиксировали первую попытку фальсификации выборов

Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду на одном из участков Бахмута (Артемовска) на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, еще до начала голосования на участке, расположенном в школе города Бахмут, народное волеизъявление фактически уже завершилось. Так как члены комиссии подписали незаполненные бланки. Оставалось вписать только фамилию победителя и название партии.

Также Тракало рассказал, что приехавшие на место полицейские обнаружили данные протоколы залитыми чернилами. Так комиссия пыталась скрыть следы преступления. Отмечается, что это уголовно наказуемое деяние, которое предусматривает до 10 лет тюрьмы, уточняет агентство УНИАН.

20 июля стало известно, что в посольстве Индии испортили бюллетени для голосования на внеочередных выборах депутатов Верховной рады. Сложившаяся ситуация грозит срывом голосования в Индии.

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 36,5% опрошенных социологами украинцев. Главным претендентом на кресло председателя парламента от данной политической организации является ее глава Дмитрий Разумков.

Также украинцы готовы поддержать «Оппозиционную платформу — За жизнь» (7,2%) и «Европейскую солидарность» — 5,5%. Шансы попасть в парламент есть также у партий «Батькивщина» и «Сила и честь» (4 и 3,6% соответственно).