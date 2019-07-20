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На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах

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Фото: TAСС/ZUMA/Danil Shamkin
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МВД Украины впервые в истории страны будет использовать авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.

«Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения нацполиции и нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов», — заявил министр внутренних дел республики Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что на все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной, передает RT.

Отмечается, что в регионы Украины передислоцированы самолеты Ан-72, Ан-26, вертолеты Н122, Н145 и Ми-8 с мобильными группами нацгвардии и нацполиции.

19 июля сообщалось, что большинство граждан Украины (41,2%) готовы поддержать партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду 21 июля. Такие результаты опроса приводит исследовательский центр BURI-Украина.

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