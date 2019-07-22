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Лидер партии «Слуга народа» пообещал не узурпировать власть на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заверил, что после победы президентской партии на выборах в Верховную раду на Украине не произойдет узурпации власти. Об этом он заявил в понедельник, 22 июля, на брифинге.

По словам политика, от такого развития событий застрахуют инициированные командой президента законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте, о реформе судов, а также доработка антикоррупционной системы.

«Украинцам не стоит бояться узурпации власти. Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется», — цитирует его ТАСС.

Разумков добавил, что сейчас можно говорить лишь о консолидации власти для проведения реформ.

Ранее в понедельник ЦИК Украины после подсчета 50% электронных протоколов сообщила, что партия «Слуга народа» может получить 247 мест в новом парламенте, это позволит ей создать в парламенте однопартийное большинство.

В состав Верховной рады входят 450 депутатов, которые избираются на пятилетний срок. Рада является единственным законодательным органом власти Украины, для принятия закона необходима поддержка 226 депутатов.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля.

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