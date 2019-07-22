В ОБСЕ выразили озабоченность безопасностью журналистов на Украине

Украинские правоохранительные органы не всегда вовремя и в полном объеме реагируют на жалобы журналистов, заявил в понедельник, 22 июля, представитель миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине Илкка Канерва.

По его словам, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена отсутствием надлежащего уровня безопасности для журналистов во время парламентских выборов на Украине, которые состоялись накануне, пишет «РИА Новости».

Ранее в тот же день глава миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонссон заявил, что украинские СМИ предвзято освещали избирательную кампанию перед выборами в Верховную раду.

По его словам, мониторинг средств массовой информации показал постоянные нарушения в этой области. Также в ходе кампании были замечены недостаток транспарентности и отсутствие равных возможностей для кандидатов, отметил Йонссон.

В начале декабря глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что условия работы для сотрудников СМИ в стране становятся всё более небезопасными. Так, с января 2018 года там было зафиксировано около 78 нападений на журналистов, в том числе с применением физической силы. По словам Томиленко, как правило, нападения совершают радикально настроенные «активисты».

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. Центральная избирательная комиссия страны признала голосование состоявшимся. После обработки 75,22% электронных протоколов лидирует пропрезидентская партия «Слуга народа» (42,76%). В Верховную раду также проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13%), «Евросолидарность» (8,36%), «Батькивщина» (8,07%) и «Голос» (6,14%).