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Лукашенко назвал Украину нарывом для Европы

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Фото: ТАСС/Николай Петров
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на помощь Евросоюза в стабилизации обстановки на Украине. Свои ожидания он озвучил в ходе рабочей встречи с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин в понедельник, 22 июля.

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«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и всё то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Он напомнил, что ранее ЕС «дал много обнадеживающих сигналов» для Украины, предложил ей пойти на сближение с Европой и поэтому несет полную ответственность за происходящее в этой стране.

«Дело в том, что эта проблема наша с вами — мы, украинцы и вы, живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить», — продолжил Лукашенко.

Также политик отметил, что Белоруссия готова к усилению политического диалога с ЕС без ожидания каких-либо событий, будь то парламентские или президентские выборы.

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