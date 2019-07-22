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Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Киев намерен дать ответ на паспортизацию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений», — сказал Данилюк, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

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Как пояснил глава СНБО, в Киеве рассматривают возможность введения национальных санкций.

По словам политика, выдача паспортов ДНР и ЛНР — это спланированная провокация и Украина «конечно не оставит это так».

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

В конце апреля благодаря указу Путина возможность обзавестись российским гражданством получили жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что это решение носило чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители неподконтрольных Киеву территорий.

После упрощения процедуры предоставления гражданства России жителям ЛНР и ДНР стали звучать предложения распространить эту норму на всех жителей этих украинских регионов, страдающих от военных действий. Во время «прямой линии» с Владимиром Путиным 20 июня к президенту обратился глава семьи Люльковичей, которая в 2014 году приехала в Россию из украинского Дзержинска и с тех пор смогла получить только статус беженцев.

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