Сотрудничество с МВФ назвали «могилой» Зеленского на Украине

Бывший украинский дипломат Олег Волошин оценил вероятных кандидатов на пост премьер-министра страны. По его словам в эфире телеканала «112 Украина», если премьером станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), то это станет «могилой» политической карьеры Владимира Зеленского.

Так он указал, что одним из кандидатов на должность является заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, которая лоббирует «кабальные» интересы МВФ.

«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим», — цитирует Волошина «РИА Новости».

Он подчеркнул, что если на Украине будет продолжаться курс на сотрудничество с МВФ, то люди отвернутся от Зеленского и это будет его «могилой».

«Вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала», — добавил Волошин.

Ранее сообщалось, что в числе кандидатов также фигурирует и представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Также в список претендентов входит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и глава и исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболеви Юрий Витренко.

В воскресенье, отвечая на вопрос о том, кто будет претендовать на должность премьера, Зеленский заявил, что кабинет министров должен возглавить серьезный специалист в экономике. При этом, по его словам, было бы желательно, чтобы будущий премьер «никогда не был в политике».

18 июля замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев ожидает утверждения МВФ новой программы структурного финансирования в IV квартале и рассчитывает получить $2 млрд уже в текущем году.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране с 2015 года. В общей сложности фонд пообещал Киеву $17,5 млрд. При этом, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ внешний долг страны вырос на $13 млрд. Чтобы расплатиться по старым долгам, Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения.